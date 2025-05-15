Nike Therma Sphere
Therma-FIT 男子拒水冬季款训练长裤
¥589¥69915% 折让
Nike Therma Sphere Therma-FIT 男子拒水冬季款训练长裤采用拒水保暖面料，有助抵御小雨侵袭。标准版型营造充裕活动空间，塑就舒适伸展、运动和跑步体验，助力达成目标。
- 显示颜色： 黑/冷灰/煤黑
- 款式： FZ1110-010
Nike Therma Sphere
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Nike Therma Sphere Therma-FIT 男子拒水冬季款训练长裤采用拒水保暖面料，有助抵御小雨侵袭。标准版型营造充裕活动空间，塑就舒适伸展、运动和跑步体验，助力达成目标。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 柔软 Nike Therma Sphere 面料结合内里凸起节点，为冷天训练提供出众保暖效果
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 弹性腰部搭配抽绳，实现稳固贴合的穿着感受
- 侧边拉链口袋，提供安全储物空间
产品细节
- 罗纹裤脚
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/冷灰/煤黑
- 款式： FZ1110-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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