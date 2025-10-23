Nike Tiempo Legend 10 Academy

¥489 ¥599 18% 折让

传奇新释义，光辉不褪减。Nike Tiempo Legend 10 Academy 耐克传奇系列 AG 人造草地低帮足球鞋采用 FlyTouch Lite 精良材料，助你展现出众比赛表现。其柔软舒适，契合足形，助你掌控赛场节奏。Legend 10 轻盈时尚，适合不同位置的球员，无论是穿过对方防守利落传球，还是迅速回防阻挡对手进攻，皆可助你无往不利。

非凡触球感

看到鞋面上的圆点设计了吗？它们有助于增加触球区域，为射门、带球和传球带来出色表现。精简衬垫设计塑就利落外观，缔造出色控球感。我们精简了泡绵垫，让足部进一步贴近足球，助力稳稳控球。与此同时，我们还将模压线条与足球鞋融为一体。

自然贴合

FlyTouch Lite 材料，柔软非凡，打造舒适贴合脚感。鞋舌添加额外衬垫，在关键触球区域营造稳固舒适感受。柔软里料，塑就出众脚感。

强劲抓地，驾驭球场

底板融入锥形鞋钉，为急刹和变向提供出色抓地力和稳定性。