 
Nike Tiempo Legend 10 Academy 耐克传奇系列 AG 人造草地低帮足球鞋 - 日蚀蓝/黑

Nike Tiempo Legend 10 Academy

耐克传奇系列 AG 人造草地低帮足球鞋

31% 折让

传奇新释义，光辉不褪减。Nike Tiempo Legend 10 Academy 耐克传奇系列 AG 人造草地低帮足球鞋采用 FlyTouch Lite 精良材料，助你展现出众比赛表现。其柔软舒适，契合足形，助你掌控赛场节奏。Legend 10 轻盈时尚，适合不同位置的球员，无论是穿过对方防守利落传球，还是迅速回防阻挡对手进攻，皆可助你无往不利。


  • 显示颜色： 日蚀蓝/黑
  • 款式： DV4340-402

非凡触球感

看到鞋面上的圆点设计了吗？它们有助于增加触球区域，为射门、带球和传球带来出色表现。精简衬垫设计塑就利落外观，缔造出色控球感。我们精简了泡绵垫，让足部进一步贴近足球，助力稳稳控球。与此同时，我们还将模压线条与足球鞋融为一体。

自然贴合

FlyTouch Lite 材料，柔软非凡，打造舒适贴合脚感。鞋舌添加额外衬垫，在关键触球区域营造稳固舒适感受。柔软里料，塑就出众脚感。

强劲抓地，驾驭球场

底板融入锥形鞋钉，为急刹和变向提供出色抓地力和稳定性。

产品细节

  • 适用于人造长草球场
  • 缓震鞋垫设计
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

