Nike Tiempo Legend 10 Academy

¥399 ¥599 33% 折让

传奇新释义，光辉不褪减。Nike Tiempo Legend 10 Academy 耐克传奇系列 MG 多种场地低帮足球鞋经焕新打造，采用 FlyTouch Lite 精良材料，助你展现出色比赛表现。其柔软耐穿，契合足形，助你掌控赛场节奏。Legend 10 轻盈时尚，适合不同位置的球员，无论是穿过对方防守利落传球，还是迅速回防阻挡对手进攻，皆可助你无往不利。

非凡触球感

看到鞋面上的圆点设计了吗？它们有助于增加触球区域，为射门、带球和传球带来出色表现。精简衬垫设计塑就利落外观，缔造出色控球感。我们精简了泡绵垫，让足部进一步贴近足球，助力稳稳控球。与此同时，我们还在足球鞋上融入模压线条。

自然贴合

FlyTouch Lite 精良材料，柔软非凡，令鞋款贴合足形，营造舒适脚感。鞋舌添加额外衬垫，在关键触球区域营造稳固舒适感受。柔软里料，塑就出众脚感。

强劲抓地，驾驭球场

底板融入匠心鞋钉，为急停和变向提供出色抓地力和稳定性。