Nike Tiempo Legend 10 Elite

¥1,269 ¥1,699 25% 折让

Elite 足球鞋专为热衷于足球运动的人匠心设计，该 Nike Tiempo Legend 10 Elite 耐克传奇系列人造草地足球鞋也不例外。采用新颖色彩和耐克勾勾设计，助力精英球员征战世界大型锦标赛。FlyTouch Plus 缔造非凡触球感，出众战靴助你蓄势待发，大放异彩。出众耐克勾设计。

非凡触球感

看到鞋面上的圆点设计了吗？它们有助于增加触球区域，为射门、带球和传球带来出色表现。精简衬垫设计塑就利落外观，缔造出色控球感。我们精简了泡绵垫，让足部进一步贴近足球，助力稳稳控球。与此同时，我们还在足球鞋上融入模压线条。All Conditions Control (ACC) 技术增添抓附纹理，无论天气，皆可为你带来出众控球感。

自然贴合

FlyTouch Plus 选用柔软非凡的精良材料，令足球鞋贴合足形，营造舒适脚感。Flyknit 飞织材料妥帖包覆脚踝，缔造稳固穿着感受。

强劲抓地，驾驭球场

底板融入锥形鞋钉，为急停和变向提供出色抓地力和稳定性。