Nike Tiempo Legend 10 Elite LUXE

¥1,899

位于蒙泰贝卢纳的足球装备制造工厂是 Nike 为全球精英球员改制球鞋之地，Nike Tiempo Legend 10 Elite LUXE 耐克传奇系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋即诞生于此。本鞋款采用匠心设计，尽显奢华风范。鞋面采用金属光泽感元素融合出众风格，搭配 FlyTouch Plus 匠心材料，助你掌控赛场节奏。别致耐克勾标志和外观出众的外底，旨在向精英球员在场外的时尚品位致敬。

强劲抓地，驾驭球场 底板融入匠心鞋钉，为急停和变向提供出色抓地力和稳定性。 自然贴合 FlyTouch Plus 选用柔软非凡的精良材料，令足球鞋贴合足形，营造舒适脚感。Flyknit 飞织材料妥帖包覆脚踝，缔造稳固穿着感受。