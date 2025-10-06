 
Nike Tiempo Legend 10 Elite LUXE 耐克传奇系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋 - 白色/白色

Nike Tiempo Legend 10 Elite LUXE

耐克传奇系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋

10% 折让

售罄：

此配色当前无货

位于蒙泰贝卢纳的足球装备制造工厂是 Nike 为全球精英球员改制球鞋之地，Nike Tiempo Legend 10 Elite LUXE 耐克传奇系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋即诞生于此。本鞋款采用匠心设计，尽显奢华风范。鞋面采用金属光泽感元素融合出众风格，搭配 FlyTouch Plus 匠心材料，助你掌控赛场节奏。别致耐克勾标志和外观出众的外底，旨在向精英球员在场外的时尚品位致敬。


  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： FZ1487-100

Nike Tiempo Legend 10 Elite LUXE

10% 折让

位于蒙泰贝卢纳的足球装备制造工厂是 Nike 为全球精英球员改制球鞋之地，Nike Tiempo Legend 10 Elite LUXE 耐克传奇系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋即诞生于此。本鞋款采用匠心设计，尽显奢华风范。鞋面采用金属光泽感元素融合出众风格，搭配 FlyTouch Plus 匠心材料，助你掌控赛场节奏。别致耐克勾标志和外观出众的外底，旨在向精英球员在场外的时尚品位致敬。

强劲抓地，驾驭球场

底板融入匠心鞋钉，为急停和变向提供出色抓地力和稳定性。

自然贴合

FlyTouch Plus 选用柔软非凡的精良材料，令足球鞋贴合足形，营造舒适脚感。Flyknit 飞织材料妥帖包覆脚踝，缔造稳固穿着感受。

产品细节

  • 适用于微湿短草球场
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： FZ1487-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品鞋底采用镀铬处理，在穿着情况下会随时间推移而磨损，这属于正常现象。该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。