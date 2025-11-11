Nike Tiempo Legend 10 Pro

¥899

传奇新释义，光辉不褪减。Nike Tiempo Legend 10 Pro 耐克传奇系列 TF 人造场地低帮足球鞋经焕新打造，采用 FlyTouch Pro 精良材料，专为全身心投入比赛的球员打造。该鞋款契合足形，柔软舒适，结合抓附纹理设计，助你掌控赛场节奏。Legend 10 轻盈时尚，适合不同位置的球员，无论是穿过对方防守利落传球，还是迅速回防阻挡对手进攻，皆可助你无往不利。

非凡触球感 看到鞋面上的圆点设计了吗？它们有助于增加触球区域，为射门、带球和传球带来出色表现。精简衬垫设计塑就利落外观，缔造出色控球感。我们精简了泡绵垫，让足部进一步贴近足球，助力稳稳控球。与此同时，我们还在足球鞋上融入模压线条。 自然贴合 FlyTouch Pro 精良材料，柔软非凡。令鞋款贴合足形，营造舒适脚感。柔软内衬，塑就稳固脚感。 强劲抓地，驾驭球场 橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。