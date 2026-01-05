十多年来，Nike Tiempo Legend SE 耐克传奇系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋一直为各代球员提供控球能力，让他们能够轻松突破防守。这款设计致敬了 Tiempo V 系列的“黄金触感”（“Touch of Gold”），那是专为那位传奇球员打造的经典鞋款。合成革鞋面经焕新打造，但仍沿袭了 2015 年令其享誉盛名的醒目风格。

显示颜色： 金属山峰白/金属金币色

款式： IF4389-100