Nike Tiempo Maestro Elite LE

¥1,799

攻无不克，绿茵利器。要搅乱防线，就必须对足球充分掌控。正因如此，我们从每一处细节着手设计 Nike Tiempo Maestro Elite LE 耐克传奇系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，助你牢牢掌控触球。TechLeather 材料质感柔软，搭配灵活的 Maestro360 外底，无论球落在何处，都能带来贴合感受。

柔软非凡

鞋面采用 TechLeather 材料，为关键部位注入柔软触感，助力自如带球。无论天气潮湿还是干燥，皆可缔造稳定触球感。模压线条设计，增强触感体验。

出色贴合

鞋面采用 TechLeather 材料，贴合足形，塑就舒适贴合感。鞋底部分，前足与后跟处采用 Maestro360 分离式设计，让鞋面的合成材质环绕足弓，缔造贴合感受。

强劲抓地，驾驭球场

外底于后跟和前足关键部位采用锋刃型鞋钉，提供出众抓地力，助你在场上稳步移动。螺旋般锥形鞋钉，助你轻松急停转向。