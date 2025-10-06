Nike Total 90
男子运动鞋
10% 折让
上脚 PSG 版 Total 90，自信彰显冠军风范。Nike Total 90 男子运动鞋焕新打造经典足球战靴，沿袭元年款绗缝式鞋面和不对称系带系统，彰显千禧年复古风范。橡胶外底替换带鞋钉的外底，缔造出众街头风范；刺绣标志和鞋垫图案设计，彰显你对球队的拥趸之心。
- 显示颜色： 白色/挑战红/黑/深藏青
- 款式： IH4467-100
其他细节
- 合成材质鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 橡胶外底，缔造出众抓地力和耐穿性
产品细节
- 刺绣 PSG 标志
- Total 90 标志
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
