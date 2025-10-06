Nike Total 90 Everyday
舒适速干中筒运动袜（3 双）
13% 折让
Nike Total 90 Everyday 舒适速干中筒运动袜（3 双）采用加厚设计与导湿速干面料，缔造非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 多色
- 款式： IM5021-900
Nike Total 90 Everyday
13% 折让
Nike Total 90 Everyday 舒适速干中筒运动袜（3 双）采用加厚设计与导湿速干面料，缔造非凡舒适的日常穿着体验。
设计揭秘：Total 90
Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借匠心设计，成为 21 世纪初的经典单品。
其他细节
- 前足和后跟采用加厚设计，有助减少训练带来的冲击力
- 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/其他纤维。 袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 多色
- 款式： IM5021-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。