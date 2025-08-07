Nike Totality Breathe
Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）
10% 折让
Nike Totality Breathe Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）经焕新升级，专为训练打造，具有出众透气性。 顺滑打孔面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在日常训练中畅享干爽感受。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HJ4059-010
Nike Totality Breathe
10% 折让
Nike Totality Breathe Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）经焕新升级，专为训练打造，具有出众透气性。 顺滑打孔面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在日常训练中畅享干爽感受。
透气出众
Breathe 系列革新升级 Nike 高性能服装，融入打孔设计，提升透气效果，助你畅快开练。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
畅动自如，自信飞扬
柔软顺滑面料融入打孔设计，有效提升透气性。
其他细节
- 专为训练打造
- 无衬里设计
- 轻盈针织面料
- 侧边储物口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- “NIKE BREATHE”梭织标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HJ4059-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。