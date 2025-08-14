Nike Totality
Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）
39% 折让
Nike Totality Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）专为训练打造，可导湿速干，塑就简约清爽外观。 顺滑面料结合标准版型，无论你在健身房还是在家训练，皆可营造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 黑/黑/铁灰/白色
- 款式： DV9329-010
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
舒适畅行
针织面料柔软顺滑，结合裤脚开衩设计，带来自如畅动体验。
便捷收纳
插手口袋方便储物，令钥匙和卡片等基本物品触手可及。
其他细节
- 专为训练打造
- 无衬里设计
- 轻盈针织面料
- 侧边储物口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
