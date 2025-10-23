 
Nike Tour 男子拒水高尔夫短裤 - 煤黑/煤黑

Nike Tour

男子拒水高尔夫短裤

16% 折让

从练习场到球场，再到俱乐部会所，Nike Tour 男子拒水高尔夫短裤可轻松驾驭不同场合。弹性梭织面料结合标准版型，助你自信挥杆。无需担心记分卡、码数本和高尔夫球座，多个口袋为基本物品提供充足收纳空间。


  • 显示颜色： 煤黑/煤黑
  • 款式： FD5720-060

Nike Tour

16% 折让

从练习场到球场，再到俱乐部会所，Nike Tour 男子拒水高尔夫短裤可轻松驾驭不同场合。弹性梭织面料结合标准版型，助你自信挥杆。无需担心记分卡、码数本和高尔夫球座，多个口袋为基本物品提供充足收纳空间。

其他细节

  • 弹性梭织面料，助你在挥杆时发挥出色表现
  • 面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 弹性腰部搭配钩扣与按扣拉链门襟，打造舒适贴合的穿着体验
  • 网眼布衬里口袋，可收纳记分卡、笔和码数本等高尔夫基本装备

产品细节

  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑/煤黑
  • 款式： FD5720-060

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。