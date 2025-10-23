Nike Tour
男子拒水高尔夫短裤
16% 折让
从练习场到球场，再到俱乐部会所，Nike Tour 男子拒水高尔夫短裤可轻松驾驭不同场合。弹性梭织面料结合标准版型，助你自信挥杆。无需担心记分卡、码数本和高尔夫球座，多个口袋为基本物品提供充足收纳空间。
- 显示颜色： 煤黑/煤黑
- 款式： FD5720-060
其他细节
- 弹性梭织面料，助你在挥杆时发挥出色表现
- 面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 弹性腰部搭配钩扣与按扣拉链门襟，打造舒适贴合的穿着体验
- 网眼布衬里口袋，可收纳记分卡、笔和码数本等高尔夫基本装备
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
