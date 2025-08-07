Nike Tour
男子 5 口袋修身高尔夫长裤
14% 折让
Nike Tour 男子 5 口袋修身高尔夫长裤采用匠心设计，从练习场到球场，再到俱乐部会所，随时随地皆可缔造舒适穿着体验。采用修身版型，触感顺滑且富有弹性，助你自信挥杆，发挥出色表现。配有 5 个口袋，便于存放高尔夫球座、记分卡和手套，助你随时进入挥杆状态。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FD5616-010
弹性舒适
弹性梭织面料，助你在挥杆时发挥出色表现。弹性腰部搭配隐藏式钩扣和拉链门襟，塑就稳固贴合感。
多口袋设计
设有 5 个口袋，包括 3 个正面口袋和 2 个背面口袋，为记分卡、笔和码数本等高尔夫基本装备提供充裕的存储空间。
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
