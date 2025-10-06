 
Nike Tour Classic 4 高尔夫手套（左手） - 珍珠白/珍珠白/黑

Nike Tour Classic 4

高尔夫手套（左手）

28% 折让

Nike Tour Classic 4 高尔夫手套（左手）手掌区域采用柔软皮革匠心制成，结合手指和手背部位增加的打孔细节，提升舒适性。手套搭配出色贴合和经久耐用设计，塑就非凡舒适感受，助你自信登场，挥出佳绩。


  • 显示颜色： 珍珠白/珍珠白/黑
  • 款式： DR5165-284

其他细节

  • 手掌侧采用优质皮革，柔软贴合，营造出众抓握力和耐用性
  • 关键区域融入打孔设计，铸就非凡舒适性
  • 魔术贴粘扣设计，打造专属贴合感

产品细节

  • 手掌：100% 绵羊皮。底部：61% 山羊皮/32% 绵羊皮/7% 锦纶。其他：63% 山羊皮/22% PU人造革/15% 锦纶
  • 不可洗涤
