Nike Tour Dri-FIT 女子速干高尔夫长裤采用利落版型，可导湿速干，伴你自信迈向球场。该款长裤具有充裕收纳空间和充沛弹性，让你保持冷静镇定，助力瞄球挥杆。


  • 显示颜色： 沙紫/白色
  • 款式： IH7488-508

其他细节

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 正面和背面均设有口袋，可收纳手套、备用球等物品
  • 钩扣拉链门襟结合纽扣设计，塑就顺滑精致外观

产品细节

  • 腰带环
  • 弹性腰部设计
  • 耐克勾勾标志
  • 面料：81% 锦纶/19% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 沙紫/白色
  • 款式： IH7488-508

