Nike Tour
Dri-FIT 女子速干高尔夫长裤
34% 折让
Nike Tour Dri-FIT 女子速干高尔夫长裤采用利落版型，可导湿速干，伴你自信迈向球场。该款长裤具有充裕收纳空间和充沛弹性，让你保持冷静镇定，助力瞄球挥杆。
- 显示颜色： 沙紫/白色
- 款式： IH7488-508
Nike Tour
34% 折让
Nike Tour Dri-FIT 女子速干高尔夫长裤采用利落版型，可导湿速干，伴你自信迈向球场。该款长裤具有充裕收纳空间和充沛弹性，让你保持冷静镇定，助力瞄球挥杆。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 正面和背面均设有口袋，可收纳手套、备用球等物品
- 钩扣拉链门襟结合纽扣设计，塑就顺滑精致外观
产品细节
- 腰带环
- 弹性腰部设计
- 耐克勾勾标志
- 面料：81% 锦纶/19% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 沙紫/白色
- 款式： IH7488-508
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。