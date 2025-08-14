 
Nike Tour Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤 - 浅军械蓝/黑

Nike Tour

Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤

10% 折让
浅军械蓝/黑
白色/黑

Nike Tour Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤采用匠心设计，助你发挥始终如一的出色表现。四向弹性针织面料，塑就流畅自如的挥杆体验。三扣式前襟、翻折领设计结合经典版型，塑就精致翻领T恤外观。


  • 显示颜色： 浅军械蓝/黑
  • 款式： FZ7482-440

Nike Tour

10% 折让

Nike Tour Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤采用匠心设计，助你发挥始终如一的出色表现。四向弹性针织面料，塑就流畅自如的挥杆体验。三扣式前襟、翻折领设计结合经典版型，塑就精致翻领T恤外观。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 翻折领设计，有助保持结构感，不易变形，塑就经典翻领T恤外观

产品细节

  • 胸部和后领下方饰有耐克勾标志
  • 3 纽扣前襟
  • 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅军械蓝/黑
  • 款式： FZ7482-440

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。