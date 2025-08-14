Nike Tour
Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤
10% 折让
Nike Tour Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤采用匠心设计，助你发挥始终如一的出色表现。四向弹性针织面料，塑就流畅自如的挥杆体验。三扣式前襟、翻折领设计结合经典版型，塑就精致翻领T恤外观。
- 显示颜色： 浅军械蓝/黑
- 款式： FZ7482-440
Nike Tour
10% 折让
Nike Tour Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤采用匠心设计，助你发挥始终如一的出色表现。四向弹性针织面料，塑就流畅自如的挥杆体验。三扣式前襟、翻折领设计结合经典版型，塑就精致翻领T恤外观。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 翻折领设计，有助保持结构感，不易变形，塑就经典翻领T恤外观
产品细节
- 胸部和后领下方饰有耐克勾标志
- 3 纽扣前襟
- 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅军械蓝/黑
- 款式： FZ7482-440
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。