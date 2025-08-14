Nike Tour
Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤
10% 折让
Nike Tour Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤采用匠心设计，助你发挥出色表现。 四向弹性针织面料轻盈舒适，塑就流畅自如的挥杆体验。 三扣式前襟、翻折领设计结合经典版型，塑就精致翻领T恤外观。
- 显示颜色： 黑紫/砂岩灰粉/白色
- 款式： FZ7502-540
Nike Tour
10% 折让
Nike Tour Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤采用匠心设计，助你发挥出色表现。 四向弹性针织面料轻盈舒适，塑就流畅自如的挥杆体验。 三扣式前襟、翻折领设计结合经典版型，塑就精致翻领T恤外观。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 针织面料触感顺滑且富有弹性，缔造轻松舒适的挥杆体验
产品细节
- 梭织衣领和前襟
- 胸前左侧和后领下方饰有耐克勾标志
- 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑紫/砂岩灰粉/白色
- 款式： FZ7502-540
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。