 
Nike Tour Repel 男子全长拉链开襟拒水高尔夫夹克 - 浅土褐/黑

Nike Tour

Repel 男子全长拉链开襟拒水高尔夫夹克

40% 折让

Nike Tour Repel 男子全长拉链开襟拒水高尔夫夹克采用拒水梭织面料，轻盈出众，在不期而至的雨水天气帮助保持干爽。 经典版型、弹性面料结合简约设计，可在不影响动作发力的情况下轻松叠搭翻领T恤。


  • 显示颜色： 浅土褐/黑
  • 款式： FQ0462-104

其他细节

  • 轻盈弹性梭织面料，助你自如挥杆
  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 弹性网眼布拼接里料，提升舒适性
  • 插手口袋设计，便于轻松拿取球座和球标

产品细节

  • 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。 网眼布：93% 聚酯纤维/7% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。