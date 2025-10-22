Nike Tour
Repel 男子全长拉链开襟拒水高尔夫夹克
18% 折让
Nike Tour Repel 男子全长拉链开襟拒水高尔夫夹克采用拒水梭织面料，轻盈出众，在不期而至的雨水天气帮助保持干爽。 经典版型、弹性面料结合简约设计，可在不影响动作发力的情况下轻松叠搭翻领T恤。
- 显示颜色： 浅土褐/黑
- 款式： FQ0462-104
Nike Tour
18% 折让
Nike Tour Repel 男子全长拉链开襟拒水高尔夫夹克采用拒水梭织面料，轻盈出众，在不期而至的雨水天气帮助保持干爽。 经典版型、弹性面料结合简约设计，可在不影响动作发力的情况下轻松叠搭翻领T恤。
其他细节
- 轻盈弹性梭织面料，助你自如挥杆
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 弹性网眼布拼接里料，提升舒适性
- 插手口袋设计，便于轻松拿取球座和球标
产品细节
- 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。 网眼布：93% 聚酯纤维/7% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅土褐/黑
- 款式： FQ0462-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。