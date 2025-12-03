Nike TR Recharge 2.0
700ml 摇摇杯
43% 折让
快来摇一摇。有了这款 Nike TR Recharge 2.0 700ml 摇摇杯，就能轻松调制出自己喜爱的饮品。设有一体式搅拌器，可搅匀粉状物和补充剂。按盖式壶嘴搭配硅胶圈，便于带去训练或比赛。
- 显示颜色： 多色/清透色/黑/黑
- 款式： FZ7417-988
其他细节
- 中央和底部采用涡流设计，有助轻松混合内容物
- 按盖式壶嘴搭配硅胶圈，便于轻松开合
产品细节
- 700 毫升容量
- 不含双酚 A
- 用前请先清洗
- 成分：改性 PCT/PP/硅橡胶
- 显示颜色： 多色/清透色/黑/黑
- 款式： FZ7417-988
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
