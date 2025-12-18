 
Nike TR Recharge 2.0 700ml 摇摇杯 - 多色/清透色/黑/黑

Nike TR Recharge 2.0

700ml 摇摇杯

26% 折让

快来摇一摇。有了这款 Nike TR Recharge 2.0 700ml 摇摇杯，就能轻松调制出自己喜爱的饮品。设有一体式搅拌器，可搅匀粉状物和补充剂。按盖式壶嘴搭配硅胶圈，便于带去训练或比赛。


  • 显示颜色： 多色/清透色/黑/黑
  • 款式： FZ7417-988

其他细节

  • 中央和底部采用涡流设计，有助轻松混合内容物
  • 按盖式壶嘴搭配硅胶圈，便于轻松开合

产品细节

  • 700 毫升容量
  • 不含双酚 A
  • 用前请先清洗
  • 成分：改性 PCT/PP/硅橡胶
