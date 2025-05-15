Nike Track Club
Dri-FIT 男子速干跑步针织圆领运动衫
¥549
Nike Track Club Dri-FIT 男子速干跑步针织圆领运动衫借鉴自复古热身装备和队服的外观设计，专为当代跑步爱好者打造。 这款柔软针织圆领运动衫采用宽松版型结合导湿速干技术，塑就非凡舒适感受。
- 显示颜色： 大学灰/空间蓝/中灰
- 款式： HV4880-009
Nike Track Club
¥549
Nike Track Club Dri-FIT 男子速干跑步针织圆领运动衫借鉴自复古热身装备和队服的外观设计，专为当代跑步爱好者打造。 这款柔软针织圆领运动衫采用宽松版型结合导湿速干技术，塑就非凡舒适感受。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 非起绒法式毛圈面料具有柔软针织质地，可媲美经典轻盈运动衫
产品细节
- 罗纹袖口和下摆
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 56% 聚酯纤维/44% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 大学灰/空间蓝/中灰
- 款式： HV4880-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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