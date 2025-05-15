 

Nike Track Club

Dri-FIT 男子速干跑步针织圆领运动衫

¥549
大学灰/空间蓝/中灰
中灰/山峰白/沙漠苔绿

Nike Track Club Dri-FIT 男子速干跑步针织圆领运动衫借鉴自复古热身装备和队服的外观设计，专为当代跑步爱好者打造。 这款柔软针织圆领运动衫采用宽松版型结合导湿速干技术，塑就非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 大学灰/空间蓝/中灰
  • 款式： HV4880-009

Nike Track Club

¥549

Nike Track Club Dri-FIT 男子速干跑步针织圆领运动衫借鉴自复古热身装备和队服的外观设计，专为当代跑步爱好者打造。 这款柔软针织圆领运动衫采用宽松版型结合导湿速干技术，塑就非凡舒适感受。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 非起绒法式毛圈面料具有柔软针织质地，可媲美经典轻盈运动衫

产品细节

  • 罗纹袖口和下摆
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 56% 聚酯纤维/44% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学灰/空间蓝/中灰
  • 款式： HV4880-009

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