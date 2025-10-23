Nike Track Club Dri-FIT 男子速干针织跑步套头连帽衫，借鉴自复古热身装备和队服的外观设计，专为当代跑步爱好者打造。该套头连帽衫采用导湿速干技术，让你从热身到放松保持干爽，是冷天跑步的理想之选。采用柔软针织面料，便于叠搭，缔造舒适的穿着感受，助力轻松畅跑。

显示颜色： 尘光子色/调色/山峰白

款式： FN3396-025