Nike Track Club
Dri-FIT 男子速干针织跑步套头连帽衫
Nike Track Club Dri-FIT 男子速干针织跑步套头连帽衫，借鉴自复古热身装备和队服的外观设计，专为当代跑步爱好者打造。该套头连帽衫采用导湿速干技术，让你从热身到放松保持干爽，是冷天跑步的理想之选。采用柔软针织面料，便于叠搭，缔造舒适的穿着感受，助力轻松畅跑。
- 显示颜色： 尘光子色/调色/山峰白
- 款式： FN3396-025
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
轻盈舒适
法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验。
其他细节
- 风帽搭配网眼布衬里，提供舒适包覆体验
- 风帽搭配抽绳设计，可束紧可松开
产品细节
- 正面口袋
- 罗纹下摆和袖口
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：61% 棉/39% 聚酯纤维。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
