 
Nike Track Club Dri-FIT 男子速干针织跑步套头连帽衫 - 尘光子色/调色/山峰白

Nike Track Club

Dri-FIT 男子速干针织跑步套头连帽衫

30% 折让
尘光子色/调色/山峰白
黑/山峰白

售罄：

此配色当前无货

Nike Track Club Dri-FIT 男子速干针织跑步套头连帽衫，借鉴自复古热身装备和队服的外观设计，专为当代跑步爱好者打造。该套头连帽衫采用导湿速干技术，让你从热身到放松保持干爽，是冷天跑步的理想之选。采用柔软针织面料，便于叠搭，缔造舒适的穿着感受，助力轻松畅跑。


  • 显示颜色： 尘光子色/调色/山峰白
  • 款式： FN3396-025

Nike Track Club

30% 折让

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。

轻盈舒适

法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验。

其他细节

  • 风帽搭配网眼布衬里，提供舒适包覆体验
  • 风帽搭配抽绳设计，可束紧可松开

产品细节

  • 正面口袋
  • 罗纹下摆和袖口
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料：61% 棉/39% 聚酯纤维。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
