 
Nike Trail 女子越野跑步马甲 - 热情红/黑

Nike Trail

女子越野跑步马甲

38% 折让

Nike Trail 女子越野跑步马甲采用梭织面料与可收纳设计，质感轻盈。设有四个口袋，可供安全存放随身物品；不穿时可将马甲收纳进右下方拉链口袋中。


  • 显示颜色： 热情红/黑
  • 款式： HV2874-633

Nike Trail

38% 折让

Nike Trail 女子越野跑步马甲采用梭织面料与可收纳设计，质感轻盈。设有四个口袋，可供安全存放随身物品；不穿时可将马甲收纳进右下方拉链口袋中。

其他细节

  • 背面中央搭配松紧抽绳，可供自主调节贴合度
  • 马甲可收纳至正面右下方口袋中，实现灵巧便携体验
  • 衣领内侧配有口哨，便于取用

产品细节

  • 正面下方的拉链口袋采用网眼布设计
  • 反光 Nike Trail 标志
  • 面料：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 热情红/黑
  • 款式： HV2874-633

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。