Nike Trail
女子越野跑步马甲
10% 折让
Nike Trail 女子越野跑步马甲采用梭织面料与可收纳设计，质感轻盈。设有四个口袋，可供安全存放随身物品；不穿时可将马甲收纳进右下方拉链口袋中。
- 显示颜色： 热情红/黑
- 款式： HV2874-633
其他细节
- 背面中央搭配松紧抽绳，可供自主调节贴合度
- 马甲可收纳至正面右下方口袋中，实现灵巧便携体验
- 衣领内侧配有口哨，便于取用
产品细节
- 正面下方的拉链口袋采用网眼布设计
- 反光 Nike Trail 标志
- 面料：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
