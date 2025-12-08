 
Nike Trail 女子越野速干中强度支撑衬垫运动内衣式背心 - 热情红

Nike Trail

女子越野速干中强度支撑衬垫运动内衣式背心

17% 折让

Nike Trail 女子越野速干中强度支撑衬垫运动内衣式背心可导湿速干，助你征服越野跑。采用顺滑弹性面料，结合内置运动内衣设计，营造舒适非凡的穿着体验，助力一路畅跑。侧边设有口袋，便于存放手机等基本小物件。


  • 显示颜色： 热情红
  • 款式： HF5407-633

Nike Trail

17% 折让

Nike Trail 女子越野速干中强度支撑衬垫运动内衣式背心可导湿速干，助你征服越野跑。采用顺滑弹性面料，结合内置运动内衣设计，营造舒适非凡的穿着体验，助力一路畅跑。侧边设有口袋，便于存放手机等基本小物件。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻盈针织面料柔软顺滑且富有弹性，舒适贴合，可随行而动
  • 网眼布拼接里料，缔造清爽的穿着体验
  • 口袋设计，可收纳大部分智能手机

产品细节

  • 面料：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。网眼布：78% 锦纶/22% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维 
  • 领口配有拉链挡风片
  • 反光标志
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 热情红
  • 款式： HF5407-633

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。