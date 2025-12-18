Nike Trail
女子越野速干中强度支撑衬垫运动内衣式背心
20% 折让
Nike Trail 女子越野速干中强度支撑衬垫运动内衣式背心可导湿速干，助你征服越野跑。采用顺滑弹性面料，结合内置运动内衣设计，营造舒适非凡的穿着体验，助力一路畅跑。侧边设有口袋，便于存放手机等基本小物件。
- 显示颜色： 热情红
- 款式： HF5407-633
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈针织面料柔软顺滑且富有弹性，舒适贴合，可随行而动
- 网眼布拼接里料，缔造清爽的穿着体验
- 口袋设计，可收纳大部分智能手机
产品细节
- 面料：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。网眼布：78% 锦纶/22% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 领口配有拉链挡风片
- 反光标志
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
