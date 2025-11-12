 
Nike Trail 女子防晒越野跑步夹克 - 浅军绿

Nike Trail

女子防晒越野跑步夹克

¥999

即将推出

Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。Nike Trail Repel 女子防晒拒水越野跑步夹克为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，采用可收纳设计结合拒水面料，质感轻盈，令你畅享舒适穿着体验，从容应对不同挑战。


  • 显示颜色： 浅军绿
  • 款式： IO0491-320

Nike Trail

¥999

Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。Nike Trail Repel 女子防晒拒水越野跑步夹克为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，采用可收纳设计结合拒水面料，质感轻盈，令你畅享舒适穿着体验，从容应对不同挑战。

轻松收纳，自由出行

需要脱下夹克时， 夹克可收纳至自身的后身口袋中，实现灵巧便携体验。 两侧拉链口袋，便于安全存放随身物品。

舒适包覆

  下摆搭配抽绳，可自由调整贴合度；正面拉链开襟搭配按扣挡风片，提供出众包覆效果。

产品细节

  • UPF 40+
  • 衣领内侧配有口哨
  • 弹性袖口
  • 反光细节
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 浅军绿
  • 款式： IO0491-320

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。