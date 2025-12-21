Nike Trail 2.0
男子越野跑步马甲
15% 折让
在人迹罕至的小径上奔跑，无需担心是否有足够的水分和能量来维持体力。Nike Trail 2.0 男子越野跑步马甲舒适非凡，采用可调节固定带和 4 个正面口袋，方便携带小型水壶和其他个人物品。
- 显示颜色： 黑/中橄榄绿/蒸气绿
- 款式： FZ7438-047
其他细节
- 轻盈面料透气出众，缔造非凡舒适感受
- 侧边口袋内侧与胸前搭配可调式固定带，助你打造理想贴合度
产品细节
- 主体：53% 锦纶/47% 聚酯纤维。内衬：84% 锦纶/16% 氨纶
- 正面配有口哨
- 必要时用湿布清洁
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
