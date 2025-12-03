在人迹罕至的小径上奔跑，无需担心是否有足够的水分和能量来维持体力。Nike Trail 2.0 男子越野跑步马甲舒适非凡，采用可调节固定带和 4 个正面口袋，方便携带小型水壶和其他个人物品。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。