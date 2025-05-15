Nike Trail Aireez
男子拒水越野跑步夹克
¥799
Nike Trail Aireez 男子拒水越野跑步夹克灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。该夹克采用可收纳设计，塑就轻盈叠搭佳选。背面融入开口设计，为关键部位营造出色透气性。不用时，夹克可收纳至胸前口袋中，方便实用。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： FN4003-010
Nike Trail Aireez
¥799
Nike Trail Aireez 男子拒水越野跑步夹克灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。该夹克采用可收纳设计，塑就轻盈叠搭佳选。背面融入开口设计，为关键部位营造出色透气性。不用时，夹克可收纳至胸前口袋中，方便实用。
匠心设计，无惧雨天
轻盈梭织面料可有效拒水，助你保持干爽，轻松驾驭越野征途和日常生活。侧边网眼拼接结合后身开口设计，塑就出众透气性，令你畅享清爽感受。
收纳式设计
夹克可收纳至胸前口袋中，以便在不穿时轻松收纳。
其他细节
风帽搭配弹性抽绳，可供自主调节包覆效果
产品细节
- 弹性包边下摆
- 全长拉链开襟设计
- 面料：83% 锦纶/17% 聚酯纤维。拼接：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： FN4003-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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