 
Nike Trail Aireez 男子越野跑步马甲 - 君王

Nike Trail Aireez

男子越野跑步马甲

¥749

即将推出

Nike Trail Aireez 男子越野跑步马甲为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，采用轻盈梭织面料结合腋下网眼拼接和后身开口设计，有效提升包覆效果和关键区域的透气性，助你保持舒适，从容应对天气变化。需要脱下马甲时，可将其收入胸前口袋中，便于收纳。


  • 显示颜色： 君王
  • 款式： IM9671-886

匠心设计

轻盈梭织面料结合腋下网眼拼接和后身开口设计，塑就出众透气性，令你畅享舒爽感受。

收纳式设计

马甲可轻松塞入胸前口袋中，便于随行携带。

产品细节

  • 全长拉链开襟设计
  • 口袋设计
  • 弹性包边下摆
  • 面料：100% 锦纶。拼接：83% 锦纶/17% 聚酯纤维。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。