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      Nike Trail Aireez

      男子跑步马甲

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      黑/煤黑/山峰白
      山峰白/帆白/黑/黑

      Nike Trail Aireez 男子跑步马甲灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境。 采用轻盈梭织面料，搭配全长拉链开襟设计，打造可调式包覆效果，助你畅享舒适的穿着体验。 需要脱下马甲时，可将其收入胸前右侧口袋中，便于收纳。

      • 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
      • 款式： FN4005-010

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