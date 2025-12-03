Nike Trail
Dri-FIT 女子速干越野跑步上衣
25% 折让
Nike Trail Dri-FIT 女子速干越野跑步上衣具备出众功能，助你轻松适应周围环境。 该款华夫格针织上衣质感柔软且富有弹性，搭载导湿速干技术，无论跑步里程长短，皆可缔造舒适感受。
- 显示颜色： 石膏色/山峰白
- 款式： HJ2249-745
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
- 衣袖处设有手表开口，方便查看时间
产品细节
- 左胸饰有反光 Nike Trail 标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 88% 聚酯纤维/7% 羊毛/5% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
