Nike Trail
Dri-FIT 女子速干越野跑步短裤（含衬裤）
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。 Nike Trail Dri-FIT 女子速干越野跑步短裤（含衬裤）配有八个口袋，便于收纳跑步基本物品，助你心无旁骛，一路畅跑。
- 显示颜色： 幻影灰白/貂棕/银/山峰白
- 款式： HM0281-030
整装待发
腰部设有五个网眼布口袋，便于存放小物件。 一个后身拉链口袋，可收纳大部分型号的手机；内置衬裤搭配两个小口袋，可存放耳机。 背面设有两个弹力挂环，可供挂放登山杖或上衣。
干爽舒适
轻盈面料融入 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 腰部背面设有弹力带，质感柔软，有助减少摩擦。
产品细节
- 裤脚开衩设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 左侧大腿饰有反光 Nike Trail 标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：100% 聚酯纤维。 拼接：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。 前片口袋/侧边口袋：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。 里裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
