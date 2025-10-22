 
Nike Trail Dri-FIT 女子速干越野跑步短裤（含衬裤） - 幻影灰白/貂棕/银/山峰白

Nike Trail

Dri-FIT 女子速干越野跑步短裤（含衬裤）

¥399

售罄：

此配色当前无货

Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。 Nike Trail Dri-FIT 女子速干越野跑步短裤（含衬裤）配有八个口袋，便于收纳跑步基本物品，助你心无旁骛，一路畅跑。


  • 显示颜色： 幻影灰白/貂棕/银/山峰白
  • 款式： HM0281-030

整装待发

腰部设有五个网眼布口袋，便于存放小物件。 一个后身拉链口袋，可收纳大部分型号的手机；内置衬裤搭配两个小口袋，可存放耳机。 背面设有两个弹力挂环，可供挂放登山杖或上衣。

干爽舒适

轻盈面料融入 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 腰部背面设有弹力带，质感柔软，有助减少摩擦。

产品细节

  • 裤脚开衩设计
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 左侧大腿饰有反光 Nike Trail 标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：100% 聚酯纤维。 拼接：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。 前片口袋/侧边口袋：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。 里裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幻影灰白/貂棕/银/山峰白
  • 款式： HM0281-030

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

