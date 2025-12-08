Nike Trail
Dri-FIT 女子高腰速干紧身越野跑步短裤
18% 折让
Nike Trail Dri-FIT 女子高腰速干紧身越野跑步短裤采用紧身版型，助你从容应对不同路况。设有八个口袋，可供收纳基本物品，助你整装待发。弹性面料可导湿速干，随行而动。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HV2353-010
干爽体验
顺滑弹性面料结合 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
整装待发
侧边两个网眼布口袋，结合一个后身拉链口袋，可存放随身小物。腰部设有五个网眼布口袋，便于存放能量胶、唇膏等越野基本物品。后身设有弹性挂环，可供挂放登山杖或上衣。
产品细节
- 腰部抽绳设计
- 左裤脚饰有反光 Nike Trail 标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料/腋/胯下拼接里料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。网眼布：81% 锦纶/19% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
