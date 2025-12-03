Nike Trail
Dri-FIT 男子越野速干加绒跑步夹克
25% 折让
Nike Trail Dri-FIT 男子越野速干加绒跑步夹克性能优异，专为越野跑打造，是你下一场冒险之旅的基础叠搭佳选。加绒表面结合针织内里，温暖出众；Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，缔造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 红棕色/山峰白
- 款式： HV2665-218
Nike Trail
25% 折让
Nike Trail Dri-FIT 男子越野速干加绒跑步夹克性能优异，专为越野跑打造，是你下一场冒险之旅的基础叠搭佳选。加绒表面结合针织内里，温暖出众；Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，缔造非凡舒适感受。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 加绒表面结合针织内里，助你在跑步时畅享温暖舒适的穿着感受
产品细节
- 插手口袋
- 全长拉链开襟设计
- 胸部饰有刺绣 "Nike Trail" 标志，衣袖绣有 NIKE TRAIL 字样
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 红棕色/山峰白
- 款式： HV2665-218
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。