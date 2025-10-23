 
Nike Trail Dri-FIT 男子越野速干加绒跑步夹克 - 加农绿/山峰白

Nike Trail

Dri-FIT 男子越野速干加绒跑步夹克

13% 折让
加农绿/山峰白
红棕色/山峰白

Nike Trail Dri-FIT 男子越野速干加绒跑步夹克性能优异，专为越野跑打造，是你下一场冒险之旅的基础叠搭佳选。 加绒表面结合针织内里，帮助保持舒适；Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，缔造非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 加农绿/山峰白
  • 款式： HV2665-017

Nike Trail

13% 折让

Nike Trail Dri-FIT 男子越野速干加绒跑步夹克性能优异，专为越野跑打造，是你下一场冒险之旅的基础叠搭佳选。 加绒表面结合针织内里，帮助保持舒适；Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，缔造非凡舒适感受。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 加绒表面结合针织内里，助你在跑步时保持舒适

产品细节

  • 插手口袋
  • 全长拉链开襟设计
  • 胸部饰有刺绣 "Nike Trail" 标志，衣袖绣有 NIKE TRAIL 字样
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 加农绿/山峰白
  • 款式： HV2665-017

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。