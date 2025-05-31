 

Nike Trail

Dri-FIT 男子越野速干跑步短裤（含衬裤）

¥359¥44920% 折让
洞穴石色/黑/黑
沙漠卡其/浅黄褐/黑

Nike Trail Dri-FIT 男子越野速干跑步短裤（含衬裤）专为越野跑打造，兼具出众支撑力和包覆效果。Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽；内置衬裤有效减少摩擦，助你专心畅跑。


  • 显示颜色： 洞穴石色/黑/黑
  • 款式： HJ4175-289

Nike Trail

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Nike Trail Dri-FIT 男子越野速干跑步短裤（含衬裤）专为越野跑打造，兼具出众支撑力和包覆效果。Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽；内置衬裤有效减少摩擦，助你专心畅跑。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 梭织外层短裤，轻盈舒适
  • 弹性腰部搭配双向抽绳，实现稳固贴合的穿着感受
  • 侧边口袋便于存放随身小物件

产品细节

  • 后身口袋
  • 面料：100% 聚酯纤维。拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 洞穴石色/黑/黑
  • 款式： HJ4175-289

尺寸与尺码

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