Nike Trail
Dri-FIT 男子越野速干跑步短裤（含衬裤）
¥359¥44920% 折让
Nike Trail Dri-FIT 男子越野速干跑步短裤（含衬裤）专为越野跑打造，兼具出众支撑力和包覆效果。Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽；内置衬裤有效减少摩擦，助你专心畅跑。
- 显示颜色： 洞穴石色/黑/黑
- 款式： HJ4175-289
Nike Trail
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Nike Trail Dri-FIT 男子越野速干跑步短裤（含衬裤）专为越野跑打造，兼具出众支撑力和包覆效果。Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽；内置衬裤有效减少摩擦，助你专心畅跑。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 梭织外层短裤，轻盈舒适
- 弹性腰部搭配双向抽绳，实现稳固贴合的穿着感受
- 侧边口袋便于存放随身小物件
产品细节
- 后身口袋
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 洞穴石色/黑/黑
- 款式： HJ4175-289
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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