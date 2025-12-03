Nike Trail
Dri-FIT 男子速干越野上衣
40% 折让
Nike Trail Dri-FIT 男子速干越野上衣灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。 该长袖上衣采用经典版型，可外搭夹克，营造舒适感受，助力畅跑。 导湿速干面料和拇指孔设计，缔造舒适穿着体验，助你领略自然之美。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： FV9995-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 柔软弹性聚酯纤维羊毛混纺面料，结合华夫格纹理，营造舒适感受
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
产品细节
- 领口拉链开襟设计
- 88% 聚酯纤维/7% 羊毛/5% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
