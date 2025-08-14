 
Nike Trail Dri-FIT 男子速干越野跑步短裤（含衬裤） - 帆白/黑/黑

Nike Trail

Dri-FIT 男子速干越野跑步短裤（含衬裤）

20% 折让

Nike Trail Dri-FIT 男子速干越野跑步短裤（含衬裤）采用四向弹性梭织面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，专为攻克崎岖地形而生。 设有四个口袋，帮助存储随身基本物品。


  • 显示颜色： 帆白/黑/黑
  • 款式： HV2163-133

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 四向弹性梭织面料，随行而动
  • 背面设有两个口袋，便于存取物品
  • 内置衬裤，提供出色支撑力

产品细节

  • 窄版弹性腰部搭配双向编织抽绳
  • 侧边开衩
  • 反光 Nike Trail 标志
  • 面料：100% 聚酯纤维。 拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 帆白/黑/黑
  • 款式： HV2163-133

