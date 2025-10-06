Nike Trail
Dri-FIT 男子速干越野长袖跑步T恤
13% 折让
Nike Trail Dri-FIT 男子速干越野长袖跑步T恤可导湿速干，带来柔软舒适的穿着体验，助力越野畅跑，探索未知。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV4197-010
Nike Trail
13% 折让
Nike Trail Dri-FIT 男子速干越野长袖跑步T恤可导湿速干，带来柔软舒适的穿着体验，助力越野畅跑，探索未知。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 棉混纺面料，柔软轻盈
产品细节
- 正面和背面均饰有图案
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV4197-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。