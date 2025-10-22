Nike Trail 系列灵活耐穿，助你轻松适应周围环境。Nike Trail Magic Hour Dri-FIT 男子越野速干跑步连帽衫质感柔软，可导湿速干，助你在往返登山途中畅享干爽舒适体验。宽松版型营造充裕活动空间，方便叠搭其他装备。

