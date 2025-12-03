 
Nike Trail Magic Hour Dri-FIT 男子越野速干跑步连帽衫 - 黑/山峰白

Nike Trail Magic Hour

Dri-FIT 男子越野速干跑步连帽衫

20% 折让

Nike Trail 系列灵活耐穿，助你轻松适应周围环境。Nike Trail Magic Hour Dri-FIT 男子越野速干跑步连帽衫质感柔软，可导湿速干，令你在越野往返途中保持干爽。宽松版型营造充裕活动空间，方便叠搭其他装备。


  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： HJ3571-010

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注

产品细节

  • 正面口袋
  • 风帽搭配抽绳
  • 罗纹袖口和下摆
  • 棉质风帽里料
  • “Nike Trail”刺绣标志
  • 面料：聚酯纤维/棉。连帽里料：棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。