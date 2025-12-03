Nike Trail Magic Hour
Dri-FIT 男子越野速干跑步连帽衫
20% 折让
Nike Trail 系列灵活耐穿，助你轻松适应周围环境。Nike Trail Magic Hour Dri-FIT 男子越野速干跑步连帽衫质感柔软，可导湿速干，令你在越野往返途中保持干爽。宽松版型营造充裕活动空间，方便叠搭其他装备。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： HJ3571-010
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
产品细节
- 正面口袋
- 风帽搭配抽绳
- 罗纹袖口和下摆
- 棉质风帽里料
- “Nike Trail”刺绣标志
- 面料：聚酯纤维/棉。连帽里料：棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
