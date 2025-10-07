 
Nike Trail PrimaLoft® Therma-FIT 男子越野跑步夹克 - 黑/煤黑/山峰白

Nike Trail PrimaLoft®

Therma-FIT 男子越野跑步夹克

12% 折让

Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。Nike Trail PrimaLoft® Therma-FIT 男子越野跑步夹克基于运动员的运动解析匠心打造，在活动中提供保暖舒适的包覆效果。该夹克采用可收纳设计，结合经典版型，可内搭中间层衣物和紧身运动服。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
  • 款式： FZ0004-010

出众保暖

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。

保暖舒适

PrimaLoft® 填充物，帮助保持温暖。

轻松收纳，助力畅行

该夹克可收纳至衣身内侧口袋的收纳袋中，便于存储携带。

其他细节

  • 拉链插手口袋，可供存放越野所需装备
  • 下摆松紧抽绳设计，便于调整贴合度

产品细节

  • 弹性包边袖口
  • 全长拉链开襟设计
  • 面料：100% 锦纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
