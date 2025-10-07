Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。Nike Trail PrimaLoft® Therma-FIT 男子越野跑步夹克基于运动员的运动解析匠心打造，在活动中提供保暖舒适的包覆效果。该夹克采用可收纳设计，结合经典版型，可内搭中间层衣物和紧身运动服。

Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。Nike Trail PrimaLoft® Therma-FIT 男子越野跑步夹克基于运动员的运动解析匠心打造，在活动中提供保暖舒适的包覆效果。该夹克采用可收纳设计，结合经典版型，可内搭中间层衣物和紧身运动服。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。