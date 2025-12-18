Nike Trail PrimaLoft®
Therma-FIT 男子越野跑步夹克
36% 折让
Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。Nike Trail PrimaLoft® Therma-FIT 男子越野跑步夹克基于运动员的运动解析匠心打造，在活动中提供保暖舒适的包覆效果。该夹克采用可收纳设计，结合经典版型，可内搭中间层衣物和紧身运动服。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： FZ0004-010
出众保暖
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
保暖舒适
PrimaLoft® 填充物，帮助保持温暖。
轻松收纳，助力畅行
该夹克可收纳至衣身内侧口袋的收纳袋中，便于存储携带。
其他细节
- 拉链插手口袋，可供存放越野所需装备
- 下摆松紧抽绳设计，便于调整贴合度
产品细节
- 弹性包边袖口
- 全长拉链开襟设计
- 面料：100% 锦纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
