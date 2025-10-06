 
Nike Trail PrimaLoft® Therma-FIT 男子越野跑步马甲 - 黑/山峰白

20% 折让

Nike Trail PrimaLoft® Therma-FIT 男子越野跑步马甲根据跑者的运动解析匠心打造，让你既能畅享出众保暖效果，又能无拘畅动。经典版型，可轻松内搭跑步上衣或外搭夹克。衣身内侧包含额外收纳袋，在身体升温时可将其收纳于其中，助你轻松出行。


  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： FZ0002-010

Nike Trail

该马甲灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境。

舒适越野

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。不易撕裂的梭织表层结合 PrimaLoft® 合成材质填充物，令你畅享温暖舒适的穿着体验。

设计揭秘

Nike Trail 团队从风光旖旎的阿尔卑斯山和勃朗峰中汲取灵感，根据对高山气候分析得出的见解，设计出能轻松驾驭寒冷天气的实力装备。该系列的单品可满足运动员在高海拔地区跑步时的需求，同时帮助身体保持温暖，越野休闲两相宜。

其他细节

  • 马甲可收纳至衣身内侧包含的额外收纳袋中，便于存储携带
  • 拉链插手口袋，可供存放越野所需装备
  • 马甲采用全长拉链开襟设计，易于穿脱
  • 下摆内置松紧抽绳和栓扣设计，灵活贴合

产品细节

  • 后领下方挂环设计
  • 面料：100% 锦纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
